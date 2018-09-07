افتتاح أكبر مزرعة رياح بالعالم في إنجلترا

المصدر: لندن - رويترز

افتتحت أمس أكبر مزرعة رياح في العالم قبالة الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمزرعة الرياح 659 ميغاوات، بما يكفي لإمداد نحو 600 ألف منزل بالكهرباء.

وبذلك تفوق مشروع «لندن أراي» قبالة الساحل الشرقي لإنجلترا والبالغة طاقته 630 ميغاوات.

ويضم مشروع «والني إكستنشن» 87 توربيناً شيدتها شركتا سيمنس جاميسا وإم. إتش. آي فيستاس، على مساحة 145 كيلو متراً مربعاً، وهو ما يعادل نحو 20 ألف ملعب لكرة القدم.

ويبلغ طول التوربينات الأربعين التابعة لشركة إم.إتش.آي فيستاس، وطاقة كل منها ثمانية ميغاوات، 195 متراً وهي أكبر توربينات رياح قيد التشغيل في العالم.

وقالت أورستد: إنه جرى تحسين كفاءة التوربينات ليولد كل منها ما يصل إلى 8.25 ميجاوات.

وقال ماثيو رايت العضو المنتدب للشركة في المملكة المتحدة خلال مقابلة مع رويترز:

إن النجاح قبالة الساحل البريطاني يرجع لمزيج من سرعات الرياح القوية والمياه الضحلة في بحر الشمال والبحر الأيرلندي بجانب الدعم المستمر من الحكومة.

وأظهرت بيانات من المجلس العالمي لطاقة الرياح أن بريطانيا هي أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم، إذ تضم 36 في المئة من طاقة الرياح البحرية المركبة في العالم. ومشروع «والني إكستنشن» من أوائل مشروعات الطاقة المتجددة، التي تحصل على ما يعرف بعقود الفروقات من الحكومة البريطانية في عام 2014.