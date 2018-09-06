شاهد.. أسطول سفن في الصحراء يحيّر العلماء

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت صور التقطها قمر صناعي في صحراء كازخستان حيرة العلماء، بعد ظهور مجموعة من السفن المهجورة في هذه المنطقة النائية.

ووفقا لموقع 24 الإخباري، يقول العلماء، إن وجود 4 سفن ضخمة وسط الصحراء وعلى بعد أميال من البحر ينافي كل قوانين الفيزياء، ولا يوجد بعد أي تفسير دقيق لوجودها في هذا المكان.

وقال المستكشف الكندي جورج كورينس: "من الصعب أن تشيح بنظرك عن هذه الصور، ففي الوقت الذي لا تتوقع فيه وجود مياه في هذه المنطقة الصحراوية الجافة، تُفاجأ بمجموعة من السفن الصدئة".

ويقع أقرب بحر، على بعد عدة أميال من الصحراء التي شوهدت فيها السفن، وهو بحر أرال، لكن الأبحاث، تشير إلى أن مياه البحر كانت تغمر المنطقة، قبل أن تنحسر عنها، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال شون أوكونور المحلل العسكري: "بسبب الاهتمام الكبير بكازاخستان في عهد الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة، هناك قدر كبير من المعلومات التي يمكن لمحللي البيانات الرجوع إليها".

وعرض لغز هذه السفن أخيراً في برنامج وثائقي على قناة "وات أون إيرث".