ممر للمشاهير في قاعة «ألبرت» بلندن

المصدر: لندن - رويترز

أصبح هناك ممر للمشاهير في قاعة ألبرت الملكية في لندن، على غرار الممر الشهير في هوليوود، وتنوعت قائمة أوائل المكرمين فيه، لتشمل ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في زمن الحرب، والملكة فيكتوريا والمغنية أديل.

وستكرم قاعة ألبرت الملكية، 11 فرداً ومؤسسة، بقطع من الحجارة المنقوشة التي سترصع كل منها بنجمة نحاسية، وستوضع في الموقع الشهير. واللفتة عرفان بالجميل لأهم الشخصيات في تاريخ المبنى، الذي استضاف بعض أكبر الأسماء في عوالم الترفيه والسياسة والرياضة منذ افتتاحه عام 1871.

ومن بين المكرمين، الملكة فيكتوريا، أينشتاين.