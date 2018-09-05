حقن مطاطية لعلاج المفاصل

المصدر: Ⅶإعداد - عمر حرزالله

توصلت دراسة حديثة إلى أن الألم والتورم وتصلب الأنسجة الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يتقلص بشكل كبير بفضل حقن ابتكرها باحثون في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس.

وذكرت «ديلي ميل» أن هذه الحقن عبارة عن دقائق اسفنجية متناهية الصغر تدعى «nanosponges»، وتعمل على امتصاص وإعاقة عمل مجموعة متنوعة من البروتينات التي تسبب التهاب مفاصل اليدين والقدمين والمعصمين. وفي حين أن العلاج المبتكر لا يعالج مرض المناعة الذاتية المسبب لالتهاب المفاصل، فإنه يساعد على التحكم في هذا المرض الذي يعاني منه أكثر من 1.3 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها. وقد اختبرت الحقن التجريبية على الفئران بشكل فعّال، فخففت أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي الحاد بشكل كبير وأبقته تحت السيطرة.