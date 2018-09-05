«غوغل للصور الذاتية» يقارن بين الملكات والمشاهير

المصدر: Ⅶدبي ـ أشرف رفيق

يقارن تطبيق غوغل الجديد للصور الذاتية الذي تم إطلاقه أمس في بريطانيا، صور المشاهير بصور فنية تاريخية.

وكان إطلاق التطبيق في الولايات المتحدة في وقت سابق قد لقي مزيداً من الإعجاب والشعبية، واستخدمته شخصيات شهيرة مثل دوللي بارتون واماندا سيفريد.

والتطبيق يمكن الحصول عليه من متجري أبل للتطبيقات وغوغل بلاي. ولكي تقارن نفسك بلوحة فنية تاريخية، تلتقط صورة لك، ثم يقوم التطبيق بمقارنتها بآلاف الأعمال الفنية التاريخية بمعرفة برنامج غوغل. ولابد أن تلتقط صورة ذاتية (سيلفي) لك وتضعها على موقع غوغل، وليس صورة ملتقطة من آلة تصوير، حتى يقوم البرنامج بعمله. ويقارن غوغل الصور الذاتية بصور فنية تاريخية من نحو 650 متحفاً ومعرضاً دولياً في أنحاء العالم.

ويهدف غوغل من هذا التطبيق أن يتعرف الشباب إلى الأعمال الفنية العالمية. وقارن البرنامج بين صورة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وكورنيليا فان شولينبرغ زوجة البارون الهولندي في القرن التاسع عشر ديريك فان بليسيك، وهي لوحة من إبداع الفنان كونراد كوستر.