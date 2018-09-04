المصدر: Ⅶإعداد: عمر حرزالله

اكتشف باحثون أميركيون أن توت الأمازون الشائع «كامو كامو» يُعزّز فقدان الوزن بنسبة تصل إلى 50% عن طريق تسريع عملية الأيض في الجسم، كما يُحسّن هذا المستخلص مستويات سكر الدم، ويُخفّض الالتهابات في الجسم، وتحتوي هذه الثمرة الاستوائية على فيتامين (ج) بنسبة تزيد 60 مرة عن البرتقال. وأقرّت إدارة الأغذية والدواء الأميركية عقاراً يساعد على تقليل الوزن دون جهد أو ممارسة أي تمارين رياضية. وذكرت «ديلي ميل» أن العقار عبارة عن قرص يُدعى «لوركاسيرين»، واسمه التجاري «بيلفيك»، وهو يكبح الشهية من خلال تحفيز المواد الكيماوية بالدماغ، فيشعر الإنسان بالشبع الكامل.