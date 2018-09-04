شاي «ماتشا» الأخضر يعالج السرطان

المصدر: Ⅶإعداد: عمر حرزالله

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن باحثين في جامعة «سالفورد» بإنجلترا أعلنوا أخيراً أن الشاي الأخضر من نوع «ماتشا» يمكن استخدامه لعلاج السرطان. إذ كشفت التجارب المخبرية أن احتساء هذا الشاي يمكن أن يمنع انتشار الأورام الخبيثة، من خلال القضاء على إمدادات الطاقة الخاصة بها، ومنعها من «إعادة التزود بالوقود».

وقيّم الباحثون آثار مستخلص «ماتشا» على الخلايا الجذعية لسرطان الثدي، والتي يمكن أن تتحوّل إلى ورم خبيث، وتنقسم وتجدد نفسها، حيث لاحظوا أن هذا المستخلص يكبح عملية الأيض في الـ«ميتوكوندريا»، والتي تعتبر مصدر الطاقة في الخلية السرطانية، فيمنع نموها.