عُمدة برلين مقتنع بمخلوقات فضائية

المصدر: برلين - د ب أ

كشف عمدة مدينة برلين، ميشائيل مولر، عن تصديقه وجود مخلوقات فضائية، وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة أجراها أطفال لصالح صحيفة «برلينر تسايتونغ» الألمانية الصادرة أمس: «أنا مقتنع بأن هناك حياة أخرى في مكان آخر، أياً كان شكل هذه الحياة، وبأننا لسنا الكائنات الوحيدة في هذا الكون».

وفي المقابل، ذكر مولر أنه لا يصدق إمكانية وجود مخلوقات فضائية تقوم بمهاجمة الأرض بشكل أو بآخر.

وتابع: «أرى ذلك هراء»، وذكر مولر أنه كان يتمنى أن يصبح رائد فضاء ليسافر إلى الفضاء، وقال: «كان هذا حلماً لي في صباي».