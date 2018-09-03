شجرة سنديان تحطم سبع سيارات

أدى انهيار فرع شجرة سنديان عملاقة في مدينة «بليزانت هيل»، شرقي «خليج سان فرانسيسكو» بولاية «كاليفورنيا» الأميركية إلى تحطيم سبع سيارات كانت منتظرة بجوار الشجرة.

وبحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أول من أمس، يبلغ عمر هذه الشجرة 300 عام.

وتَعتَبِر السلطات المسؤولة في المدينة هذه الشجرة تراثاً، ما يعني أنها محمية بموجب القانون، فلا يستطيع السكان قطعها، بل يحتاجون موافقة مسبقة من السلطات قبل تشذيب فروعها.

ونقلت «فوكس نيوز» عن سيدة من سكان المدينة أن السلطات كثيراً ما ترفض منح هذه الموافقة.

الطريف أن سلطات المدينة تطلق على الشجرة العملاقة اسم «إيما».

كما نقلت الشبكة عن مايك نلسون، المسؤول في المدينة تصريحه: «تتبع «إيما» مالكي المنازل المحيطة بها. وبالتالي، فإن تحطيم السيارات مسؤوليتهم». وأضاف قائلاً: «الآن بات بوسع الأهالي إزالة «إيما»، كونهم يمرون بحالة طارئة. ولكن يتعين عليهم سداد رسوم مقابل ذلك».