مخطوطة عمرها ألف عام تتبع مسار «الزهرة»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

اكتشف العلماء أن مخطوطة عمرها ألف عام على الأقل من حضارة المايا القديمة، تتبع فعلا مسار كوكب الزهرة. وقال باحثون من معهد المكسيك الوطني للتاريخ البشري إن المخطوطة التي تشبه الروزنامة يرجع تاريخها إلى ما بين عامي 1021 و 1154 قبل الميلاد، وهي أقدم مخطوطة معروفة من حضارة المايا. وتسمى المخطوطة مكسيكو مايا كوديكس، وقد يكون أصلها مكونا من 20 صفحة، غير أن كثيرا منها فقد بسبب الرطوبة والظروف المناخية، بعد وجودها لعدة قرون في كهف في ولاية تشيباس الجنوبية.

تحتوي المخطوطة على عدد من الملاحظات الحقيقية والتوقعات المرتبطة بحركة كوكب الزهرة في الفضاء.