شركة عالمية تسمح لموظفيها بالعمل متى يشاؤون

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت شركة المحاسبة العالمية، PwC، نظام عمل جديد يسمح لموظفيها الجدد باختيار أوقات وساعات العمل التي يفضلونها، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في عالم الشركات العملاقة.

بحسب "روسيا اليوم" ، فإن نظام "الساعات المرنة" يتضمن العمل لعدد ساعات أقل يوميا، وكذلك العمل لأشهر محدودة خلال السنة، أي أن الموظف قد يحصل على شهرين أو أكثر من الإجازات السنوية.

كما نوهت الشركة بأنها تهدف من خلال التعديل الجديد، إلى جذب الخبرات الهامة التي لا ترغب في العمل وفقا لنظام الساعات التقليدي، من 9 صباحا إلى 5 مساء.

وبالتالي، أصبح من الواجب على الموظفين الجدد تحديد ساعات العمل التي يفضلونها، ومن ثم إدراجها في طلب مرفق مع سيرتهم الذاتية عندما يقومون بالتقدم رسميا للوظيفة الشاغرة.

وتبدأ PwC بتطبيق النظام على 2000 موظف جديد، حيث أبدى معظمهم اهتماما كبيرا بالساعات المرنة التي تؤمّن للإنسان توازنا بين العمل والحياة الخاصة، على حد تعبيرهم.

وتعتبر الشركة واحدة مما يسمى بـ "الأربع الكبار"، دلالة على أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحاسبة والاستشارات المالية.