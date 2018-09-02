اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان

المصدر: البيان الالكتروني

لايزال جسم الإنسان مليئا بالخبايا، فقد اكتشف علماء معهد للبحوث الطبية في أستراليا مؤخرا عضوا جديدا في جسم الإنسان، صغير نعم ولكنه يلعب دورا كبيرا في مسألة استجابة النظام المناعي في حال العدوى المتكررة بالمرض نفسه.

وكشف موقع "ساينس ألرت" للبحوث الطبية المتطورة، العضو الجديد الموجود فوق العقدة اللمفاوية لدى الفئران، ثم تم الكشف لاحقا أن العضو نفسه موجود بالفعل لدى الإنسان في المكان ذاته.

العضو الجديد حسب "يورو نيوز" يعمل على مساعدة النظام المناعي للجسد في تذكر الأجسام المضادة لعدوى محددة، والقضاء عليها سريعا من دون الحاجة إلى اللجوء لتذكير تلقيحي للمرض.

كما يؤكد البحث أن للعضو الجديد المكتشف موقعا مميزا ليكون رد النظام المناعي سريعا على العدوى. وعندما تهاجم البكتيريا الجسم مرة ثانية فإن كل ما يحتاجه الجسد هو إنتاج الأجسام المضادة المناسبة، الأمر الذي يقوم به هذا العضو تلقائيا.

وأطلق العلماءعلى العضو الجديد "المركز التكاثري تحت المحفظة"، وكان العلماء على علم بوجود مثل هذه الخلايا، ولكنهم لم يعرفوا مكانها، والآن تم ذلك لأول مرة.

ويشير أحد الباحثين، إلى أنه " إذا كانت استجابة الجهاز المناعي بطيئة، فإن الإنسان يموت سريعا متأثرا بمرضه. لهذا السبب فإن التلقيح مهم جدا، لأنه يدرب الجهاز المناعي للجسم على مهاجمة المرض عبر الأجسام المضادة، ففي حال تكرار العدوى يتم إنتاج الأجسام المضادة بسرعة".