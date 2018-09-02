مكياج يفقد مُسنّة بصرها

المصدر: إعداد ـ عمر حرزالله

أصيبت امرأة مُسنّة بفقدان البصر بعد استخدام «مسكرة» منتهية الصلاحية، فقد أصيبت الجدة الأسترالية شيرلي بوتر بالتهاب في العين بعد أن استخدمت «مسكرة» كانت في درج ماكياجها منذ 20 عاماً.

ولم تكن شيرلي تدرك أن ماكياجها له تاريخ صلاحية، واعتقدت أنه لن يكون هناك أي مشكلة في استخدام «المسكرة» الموجودة به. وعندما اكتشفت أنها قد أصيبت بالتهاب في العين، كان الأوان قد فات. ومن المتوقع أن تفقد بصرها بالكامل في غضون 3 سنوات، ويقول الخبراء: «إن القاعدة العامة هي إن مدة صلاحية منتج التجميل الذي يوضع حول العين تتراوح بشكل عام بين 3 و 6 أشهر، وتنتهي بعد ذلك».