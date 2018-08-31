المصدر: إعداد - أشرف رفيق

اكتشف علماء بجامعة كورنيل الأميركية أن ولاية كاليفورنيا تهبط تحت مستوى الأرض بمقدار 50 سم سنوياً، وكشفت الدراسة أن سبب ذلك هو الجفاف، على الرغم من الأمطار غير العادية، التي هطلت على الولاية في مطلع العام الماضي، ولكن بعد توقف الأمطار، بدأ تأثير الجفاف في دفع كاليفورنيا إلى الهبوط.

وقال كايل موراي، الباحث في جامعة كورنيل إنه مع هبوب عواصف قوية في مطلع 2017، كان المأمول أن تنتهي مظاهر الجفاف في كاليفورنيا. وتوقف هبوط الأرض في مساحات كبيرة، وحتى أن بعض الأماكن بدأت ترتفع، ولكن مع بداية الصيف عاد الهبوط بنفس المعدل الذي لاحظناه خلال فترات الجفاف، يشار إلى أن العلماء في جامعة كورنيل اكتشفوا هذا الهبوط المستمر من الصور الفضائية لوادي سان يواكين.