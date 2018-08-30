957 قطعة أثرية في جرّة

المصدر: كالياكرا - إيه بي إيه

أعلن فريق من علماء الآثار في بلغاريا أمس، عثورهم على كنز مخبّأ في جرّة خزفية، وذلك خلال عمليات الحفر التي يقومون بها في قلعة «كالياكرا»، الواقعة بالقرب من مدينة «كاوارنا» البلغارية، وقال الفريق إن الجرة احتوت على 957 قطعة نقدية ذهبية وفضية.

وأكد بوني بيترونوف، مدير المتحف التاريخي الوطني والمسؤول نيابةً عن الفريق، أن الكنز الذي اكتشف تحت أرضية المبنى احترق في القرن الرابع عشر، الذي يعد الأكبر حتى الآن، مبيناً أن 60% من القطع تعود إلى زمن الإمبراطورية العثمانية، وأن معظمها يعود إلى عهد السلطان بايزيد الأول (1389-1402)، أما القطع النقدية الأخرى فهي بلغارية، ولم تحدد بعد ملكيتها وتاريخها.