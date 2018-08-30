علاج للفشل الكلوي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اكتشف باحث صيني أخيراً، حلاً بسيطاً وغير مكلف لعلاج الفشل الكلوي يغني عن عمليات الغسيل الكلوي وزراعة كلى جديدة. وذكر الباحث في مقابلة له مع إحدى القنوات الفرنسية، أن الحل يكمن في مقدارين متساويين ومخلوطين في الخلاط من عصير البصل الأحمر وعسل النحل.

وقال: «يتم تناول الخليط بعد التوقف تماماً عن تناول الأدوية، وتؤخذ ملعقتان من الخليط في كل ساعة لمدة ثلاثة أيام متتالية، وبعد ذلك يتم إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من شفاء المريض». وبعد الشفاء يتم تناول ملعقة كبيرة يومياً من الخليط على الريق مدى الحياة.

وقد اختبر العلاج على مريضة كان الأطباء يائسين من شفائها ولا يستطيع زوجها شراء كلية جديدة لها، فشفيت تماماً. وناشد الباحث جميع مرضى الفشل الكلوي تجنب عمليات زرع الكلى، وذلك لأن مفعول الكلية المزروعة لا يدوم لأكثر من 10 سنوات وفقاً لحالة المريض.