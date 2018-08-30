اكتشاف قناع عمره 1500 عام لزعيم «المايا»

المصدر: إعداد: سيد صالح

عثر أثريون على قناع للملك باكال الأعظم، ملك شعوب «المايا» الشهيرة، التي استوطنت أميركا الوسطى قبل الميلاد، وما زالت سلالات متبقية منها تعيش هناك حتى الآن، ووفق ما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس، تم اكتشاف القناع في مجمع أثري يعرف باسم «إل بالاثيو» في مدينة «بالينكي» بولاية «تشياباس» المكسيكية.

وحكم باكال الأعظم شعوب «المايا» في القرن السابع الميلادي، أي أن عمر هذا القناع يقترب من 1500 عام. ومن المعروف أن شعوب «المايا» تستوطن جزءاً من المنطقة المعروفة باسم أميركا الوسطى، وهي برزخ يمتد بين الأميركتين الشمالية والجنوبية. إذ تتركز شعوب «المايا» في 5 دول، وهي «بليز»، و«غواتيمالا»، و«السلفادور»، و«هندوراس» وعدد من ولايات المكسيك.