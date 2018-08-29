فحص العين يشخّص «الزهايمر» مبكراً

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ابتكر باحثون أميركيون فحصاً روتينياً للعين يمكنه تحديد العلامات المبكرة لمرض الزهايمر. ونقلت «ديلي ميل» عن الباحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن قولهم: إن المرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم بالزهايمر تكون لديهم مستويات خطيرة من البروتينات المارقة في الدماغ التي تؤدي إلى الخرف.

وهؤلاء المرضى يعانون من ترقق في الشبكية يمكن اكتشافه من خلال تقنية غير جراحية تنتج صوراً ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للجزء الخلفي من مقلة العين.

ويتعين إجراء هذا الاختبار في منتصف العمر، قبل وقت طويل من إصابة معظم المرضى بـ«الزهايمر»، ما يوفر الأمل في التشخيص المبكر والعلاجات التي يمكن أن تبطِئ تطور أعراض المرض.