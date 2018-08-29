«تايم»: لوفر أبوظبي من أفضل أماكن العالم للزيارة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

اختارت مجلة «تايم» الأميركية متحف اللوفر في أبوظبي وحديقة «وارنر براذرز» ضمن أفضل الأماكن في العالم للزيارة. ويعد متحف اللوفر أبوظبي أول متحف عالمي في العالم العربي، وهو يشكّل منارةً ثقافيةً جديدةً تجمع الثقافات المختلفة، وتسلّط ضوءاً جديداً على القصص المشتركة للإنسانيّة. المتحف من تصميم المهندس الفرنسي جان نوفيل، الحائز على جائزة «بريتزكر»، ويقع في جزيرة السعديات على شكل مدينة متحفٍ (مدينة عربية) تعلوها قبّة ضخمة فضية اللون.

واستوحى المهندس نوفيل تصميم قبة المتحف من عناصر أشجار النخيل في الواحات الإماراتية. يذكر أن حديقة «وارنر براذرز» هي المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق في العالم التي تحمل العلامة، التي تضم جميع شخصيات القصص والرسوم المتحرّكة المفضّلة لديك تحت سقف واحد، لتقدم تجربة فريدة من نوعها لجميع أفراد العائلة. تضم الحديقة مناطق ترفيهية غامرة تضم بيدروك، وديناميت غالتش، وكرتون جانكشن، وغوثام سيتي، ومتروبوليس.