منزل في كهف بـ 2.7 مليون دولار

المصدر: إعداد: سيد صالح

طُرِح منزل يقع داخل كهف طبيعي في منطقة «بارثينون» الجبلية بولاية «أركنساس» الأميركية مقابل سعر يبدأ من 2.75 مليون دولار، وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية التي استعرضت أمس بالصور مناظر للمنزل من الداخل والخارج، تبلغ مساحة المنزل 5.572 قدماً مربعة، ويشمل أربع غرف وأربعة حمامات، فضلاً عن شلال طبيعي داخلي يتدفق من نبع مياه داخل الكهف.

وأفادت الشبكة أن البيت الفاره كان في الأصل فندقاً، وكان سعر الغرفة فيه يبلغ 1.200 دولار لليلة الواحدة ، وتحيط بالمنزل حظيرة إسطبلات للخيول، ومهبط للطائرات المروحية.