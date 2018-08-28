طائرة من دون محرّك تحقق رقماً قياسياً في التحليق

المصدر: إعداد- سيد صالح

حققت الطائرة «بيرلان»، التابعة لشركة «إيرباص» الفرنسية، إنجازاً تاريخياً جديداً أمس، عندما حطمت الرقم القياسي المسجل باسمها في التحليق لأعلى ارتفاع، حيث حلقت على ارتفاع تجاوز 62.000 قدم في سماء مدينة «الكالافات» الأرجنتينية. وأنتجت الشركة الطائرة خصيصاً لاستخدامها في مبادرة تحمل نفس الاسم، والتي تعد أول مبادرة في العالم لقيادة طائرة من دون محرك في الفضاء.

رحلة

وبحسب البيان الصحفي الصادر، أمس، من «إيرباص»، فقد أطلقت على الرحلة اسم «بيرلان ميشون 2»، وكان الرقم القياسي السابق هو 52.221 قدماً، وتحقق في تاريخ 3 سبتمبر 2017، وعلى أيدي ذات الطيارين اللذين قادا رحلة أمس، جيم باين ومورغان ساندركوك، حينما قاما بالرحلة «بيرلان ميشون 1» في منطقة «باتاغونيا»، في الأرجنتين أيضاً.

وقال توم إنديرز، الرئيس التنفيذي لإيرباص: «بات الابتكار هو التعبير الأكثر شيوعاً في صناعة الطيران اليوم. وتجسد المبادرة المعنى الحقيقي للتفكير الجريء والإبداع»، وأضاف: «بيرلان ميشون 2 تحقق ما يبدو مستحيلاً، ودعمنا لهذه المبادرة يبعث برسالة قوية لموظفينا، والموردين والمنافسين بأننا لن نرضى بأن نكون عاديين أو تقليديين».

ريادة

وبدوره، قال إد وارنوك، الرئيس التنفيذي للمبادرة: «إنها لحظة تاريخية للمتطوعين في هذه المبادرة غير الربحية ولرعاتها الذين كرسوا جهودهم لإنجاحها»، وأَضاف: «يُعدُ انتصارنا اليوم بمثابة شهادة تُثبت أن روح الريادة والاكتشاف تسود لدى كافة أعضاء مبادرتنا».

تصميم

الجدير بالذكر، أن الطائرة «بيرلان» مصممة للتحليق على ارتفاع يبلغ 90.000 قدم. وتعتمد فكرتها التحليق الشاهق على استغلال الطيارين لظاهرة جوية تنشأ عندما تتعزز قوة التيارات الهوائية المتصاعدة خلف السلاسل الجبلية بفعل الدوامات القطبية، فيستطيع الطيارون بذلك التحليق على ارتفاعات شاهقة مع تفادي خطر زيادة الضغط الجوي.