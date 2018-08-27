(فيديو) أشجار النقانق

المصدر: البيان الالكتروني

كل المخلوقات تعتمد على هبة الطبيعة الأساسية في تلبية حاجياتها من الأكل والشرب، وقد تجود الطبيعة تارة وقد تقحط تارة أخرى.

لكن في افريقيا هناك مخلوق يوفر غلة وفيرة من الثمار والزهور للحيوانات في وقت الجفاف والقحط، والتي تعتمد عليها في معيشتها.

إنها شجرة النقانق الافريقية، التي تحمل ثمارا سميكة وطويلة كأنها نقانق معلقة على شجرة.

ويمكن أن تؤكل هذه النقانق (الثمار) حسب (VGTN) سواء أكانت ناضجة أم لا، كون طعمها حلوا في الحالتين.

هذه الشجرة تقدم وليمة للحيوانات التي حولها وقت ما تصبح الطبيعة أكثر قساوة.