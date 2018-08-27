كيرا.. بريطانية تصارع السرطان وتحلم بـ«المنتقمون 4»

المصدر: إعداد: غسان خروب

الوقوف في وجه مرض السرطان ومواجهته، أمر ليس بالهين؛ فعلى وجه الأرض، هناك كثيرون ممن يواجهون يومياً آلام هذا المرض، ومن بينهم الشابة البريطانية كيرا، التي صمدت في وجه سرطان الدماغ نحو 4 أعوام ونصف العام، لتأتي تقاريرها الطبية على «غير ما تشتهي رياح سفينتها»، لتؤكد أنها لن تتمكن من الاستمتاع بالحياة لأكثر من 6 أشهر.

ورغم ذلك لا تزال كيرا تحتفظ بابتسامتها، لتكون أمنيتها الأخيرة، معرفة أحداث الجزء الرابع من سلسلة «المنتقمون 4» (Avengers 4)، ولتحقيق رغبتها لم تجد كيرا سوى مواقع التواصل طريقاً لها، لإيصال طلبها إلى شركتي «ديزني» و«مارفيل»، أملاً أن توافقا على طلبها، وتحقيق أمنيتها الأخيرة.

تفاعل كبير

أمنية كيرا التي جاءت على شكل تغريدة بثتها، أخيراً، جمعية «النجمة اللامعة» لمكافحة سرطان الأطفال في المملكة المتحدة على موقع «تويتر»، وجدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي تناقل التغريدة آلاف المرات، أملاً بأن تحظى باهتمام صُنّاع الفيلم الذي سيعرض في مايو 2019، بحسب ما نشره موقع «سينما بلند»، في تقرير مُطوّل، وصف فيه كيرا بواحدة من أبرز «عشاق الفن السابع وسلسلة المنتقمون»، قائلاً: «إنها ترغب فقط بمعرفة إلى أين ستنتهي الأحداث في الفيلم المرتقب»، وذكر الموقع: «الجمهور لا يزال يحاول عبر «تويتر» مد يد المساعدة لكيرا، عبر إضافة تعليقات موجهة إلى مارفيل ومخرج الفيلم وأبطاله»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه، وفق التقارير الطبية، فالوقت الممنوح لكيرا يتراوح بين 3-6 أشهر فقط.

وقال: «لا أحد يعرف ما الذي يخبئه القدر، فقد تتجاوز كيرا هذه الفترة الزمنية، وقد لا تتجاوزها، ولكن يبقى السؤال إن كانت ستتمكن من معرفة أو مشاهدة بعض لقطات الفيلم، قبل أن تغمض عينيها للأبد؟»، مبيناً أن كيرا لا تطلب رؤية الفيلم من الناحية الفنية، ولكنها تتطلع فقط إلى معرفة ما يحدث فيه، متمنياً أن تتمكن مارفيل، التي لم تعلق على هذا الطلب حتى الآن، من تحقيق هذه الأمنية لها، عبر تقديم عرض تقريبي للمشاهد المتوقعة في الفيلم.

التعاطف مع كيرا التي تحلم بأن يمتد بها العمر، وتتمكن من متابعة الفيلم مع علبة كبيرة من «الفشار»، قاد الموقع لأن يفتش عن حالات مشابهة، سبق أن حلمت برؤية ما تفضله من أفلام قبل رحيلها.