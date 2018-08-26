أورفاشي راوتيلا: دبي حلم كل فتاة

المصدر: إعداد - سيد صالح

ذكرت شبكة «تايمز ناو نيوز» الإخبارية الهندية، أن نجمة بوليوود وعارضة الأزياء الحسناء، اورفاشي راوتيلا، تعيش في دبي حالياً حلم كل فتاة، حيث تزور النجمة دبي لأول مرة وتقضي فيها عطلة رائعة تتمنى كل فتاة أن تتمتع بعطلة مثلها، وأضافت الشبكة أن راوتيلا تقيم في أحد أفخم فنادق دبي، وتحرص على الاستمتاع بوقتها إلى أقصى درجة في عطلتها بالإمارة، من خلال خوض عدد من التجارب الجديدة، ومنها الهبوط بالمظلات.

وقد نشرت راوتيلا عبر حسابها على «إنستغرام» شريط فيديو لها وهي تمارس الهبوط بالمظلة في منطقة «مرسى دبي»، وظهرت راوتيلا في الفيديو، وهي تقول إنها هبطت أطول مسار انزلاقي في العالم، وإنها كانت تجربة مثيرة، ووجهت الشكر إلى «مرسى دبي» في نهاية الفيديو. كما كتبت راوتيلا مدونة بجانب الفيديو، ذكرت فيها أنها صارت أول امرأة هندية تهبط أطول مسار انزلاقي في العالم.

ومن الجدير بالذكر، أن راوتيلا قد فازت بلقب ملكة جمال الهند في عام 2015.