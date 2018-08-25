كُل ما تشتهي واخفض وزنك

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

انتشرت في أستراليا مؤخراً بدعة اتباع شكل جديد من أشكال الحمية الغذائية. وذكرت «ديلي ميل» أن نظام الكيتون الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، المسمى (Dirty Keto) يعد بفوائد صحية، مثل الوقاية من أمراض السكري والسرطان والزهايمر، إضافة إلى فقدان الوزن بشكل سريع. ويقلل متبعو هذا النظام الغذائي بشكل كبير من تناول الكربوهيدرات، ويستبدلون بها الدهون وكمية أقل من البروتين، ما يضع الجسم في حالة أيض «حرق الدهون»، ويمكن للمشتركين في هذه الحمية أكل ما يشتهون من أطعمة، شريطة أن تكون ضمن حدود نسبة الكربوهيدرات.