كلب بملامح بشرية

المصدر: البيان الالكتروني

أشار الآلاف من متابعي إنستغرام إلى أن أحد الكلاب يشبه إلى حد كبير ملامح إنسان عجوز، وخاصة عندما يقوم بتعابير وجهية تشبه تعابير البشر.

وتطلق عائلة الكلب عليه اسم، "باكون الرجل العجوز"، وهو فعلا يشبه ملامح إنسان متقدم في السن، خاصة في التعابير التي تظهر على وجهه في حالة الملل أو التعب.

وترجع العائلة سبب الشبه بين باكون والإنسان، حسب "روسيا اليوم" إلى كونه كلبا هجينا بين فصيلين مختلفين، هما "Chihuahua" و"Badger dog".

وقامت العائلة المالكة لباكون بالتقاط العديد من الصور ونشرها عبر حساب خصص له على موقع إنستغرام، تظهر الكلب في تعابير وجهية مختلفة وحالات متفاوتة، ساهمت في اكتسابه شعبية واسعة بين آلاف المتابعين.