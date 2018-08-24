«سهيل» يضيء اليوم سماء الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

منذ القدم وأبناء الجزيرة العربية يستبشرون بظهور نجم «سهيل» في الأفق، حيث يمثل علامة على تحوّل الظروف الجوية القاسية وانكسار حدة القيظ وشدة الحر، وكغيره من نجوم السماء، يختفي نجم «سهيل» عن الأنظار، فترة من السنة، ثم يعود إلى الظهور مجدداً، والتي تصادف صبيحة اليوم، ثم يأخذ ظهوره بالتقدم يوماً بعد آخر إلى أن يرتقي وسط السماء منتصف الليل في نهاية ديسمبر، ثم يظهر بعد غروب الشمس في الأفق الجنوبي الغربي مع نهاية مارس، وبعدها يختفي أو (يستتر) لفترة حتى يطلع من جديد قبيل شروق شمس اليوم في الدولة.

وقال إبراهيم الجروان، الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في تغريدة له على تويتر: «يشاهد النجم «سهيل» فجر اليوم في الجهة الجنوبية الشرقية قبل طلوع الشمس بحوالي نصف ساعة، ويتزامن ذلك مع وقت طلوع هذا النجم موعد بدء جلاء شدة الحر وانقضاء القيظ في الجزيرة العربية». وأضاف في تغريدة أخرى: «(سهيل) نجم نير ثاني ألمع نجوم السماء، يظهر وحيداً متلألئ في الأفق الجنوبي».