كلوني على عرش أعلى الممثلين أجراً

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

صعد الممثل الأميركي جورج كلوني، إلى صدارة قائمة أعلى الممثلين دخلاً، وذلك بفضل ما حصل عليه من إيرادات بعد صفقة بيع شركته كاساميجوس، إلى شركة دياجيو البريطانية، وقالت مجلة «فوربس»: إن كلوني، 57 عاماً، جنى نحو 239 مليون دولار خلال الفترة من يونيو 2017 ويونيو الماضي، ما يمثل أعلى الإيرادات في مسيرته الفنية الممتدة عبر 35 عاماً في السينما والتلفزيون.

وأشارت المجلة إلى أن إيرادات كلوني من عمله على الشاشة وخارجها، تفوقت على إيرادات الممثل دواين «ذا روك» جونسون الذي حل في المرتبة الثانية بنحو 124 مليون دولار بفضل فيلمه (جومانجي: ويلكوم تو ذا جانغل) ومشاريع أخرى.

ووفقاً لفوربس، فقد كسب الممثلون في المراكز العشرة الأولى نحو 784 مليون دولار مجتمعين، ليتفوقوا مرة أخرى على قائمة المراكز العشرة لأعلى الممثلات أجراً واللاتي جنين 186 مليون دولار مجتمعات في الفترة ذاتها.