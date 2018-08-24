فنون «دار الحي»

لعيد الأضحى في دبي، طعم آخر، ففي كل ليلة تتزين سماؤها بألوان الألعاب النارية التي تخطف الأنظار، كتلك التي شهدها زوار دبي فستيفال سيتي مول، حيث تحولت سماء دار الحي إلى أشبه بلوحة فنية، ترسم الابتسامة على وجوه الجميع ممن يقصدون «دار الحي» للاستمتاع بفعالياتها وأمسياتها الجميلة .
لعيد الأضحى في دبي، طعم آخر، ففي كل ليلة تتزين سماؤها بألوان الألعاب النارية التي تخطف الأنظار، كتلك التي شهدها زوار دبي فستيفال سيتي مول، حيث تحولت سماء دار الحي إلى أشبه بلوحة فنية، ترسم الابتسامة على وجوه الجميع #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/AKX3CcvCJx— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨