فنون «دار الحي»

المصدر: تصوير ناصر بابو

لعيد الأضحى في دبي، طعم آخر، ففي كل ليلة تتزين سماؤها بألوان الألعاب النارية التي تخطف الأنظار، كتلك التي شهدها زوار دبي فستيفال سيتي مول، حيث تحولت سماء دار الحي إلى أشبه بلوحة فنية، ترسم الابتسامة على وجوه الجميع ممن يقصدون «دار الحي» للاستمتاع بفعالياتها وأمسياتها الجميلة .