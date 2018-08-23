الحصبة تتفشى في أوروبا

المصدر: لندن - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بمرض الحصبة في أوروبا سجلت ارتفاعاً قياسياً، حيث شهدت الأشهر الستة الأولى من 2018، إصابة نحو 41 ألف شخص، توفي منهم 37 حالة، مقارنة بإصابة 23927 حالة خلال العام الماضي، وإصابة 5237 حالة في عام 2016. وأرجع الخبراء هذه الزيادة إلى تراجع عدد الأشخاص الذين يحصلون على التطعيم. وذكر موقع «بي بي سي عربي» في تقريره، أن العام الجاري شهد إصابة 807 حالات في إنجلترا حتى الآن، ودعت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبــــية إلى اتخاذ التدابير اللازمة.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن تفشي المرض في البلاد يرجع إلى حد كبير إلى سفر أشخاص إلى مناطق في القارة الأوروبية يتفشى فيها المرض، الذي يعد أحد الأمراض شديدة العدوى وينتشر عن طريق الرذاذ المصاحب للسعال والعطس. وذكر الموقع أن العدوى يمكن أن تدوم من 7 إلى 10 أيام، وأنه رغم أن معظم الناس يتعافون تماماً، إلا أن الإصابة يمكن أن تترك بعض المشكلات الصحية الخطيرة مثل: التهاب الدماغ، الالتهاب السحائي، التشنجات والحمى، الالتهاب الرئوي، الالتهاب الكبدي.