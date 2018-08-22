اكتشاف جليد على سطح القمر

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال باحثون من الولايات المتحدة إنهم عثروا ولأول مرة على دليل مباشر على وجود مياه متجمدة فوق سطح القمر، وأوضح الباحثون أن هذا الجليد يستتر من ضوء الشمس فوق أرضية حفر مظلمة منذ الأزل موجودة في ثنايا القمر.

وقال الباحثون تحت إشراف شواي لي من جامعة هاواي في دراستهم التي نشرت في العدد الأخير من مجلة بروسيدنجز التابعة للأكاديمية الأميركية للعلوم إن دراسات سابقة خلصت لهذه الحقيقة، ولكنهم نجحوا وللمرة الأولى في قياس بصمة جزيئات المياه (H2O). وحسب الدراسة فإن الجليد المائي فوق سطح القمر يمتزج بقوة مع صخور القمر.

قام الباحثون خلال الدراسة بتحليل نتائج بيانات تم رصدها باستخدام جهاز رصد المعادن المحمول على مسبار «شاندرايان 1» الفضائي الهندي. ويقيس هذا الجهاز الإشعاع الموجود في نطاق الأشعة تحت الحمراء.