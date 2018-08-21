(فيديو) أخطر الطرق للوصول إلى المدارس في العالم

في قرية أتولر الجبلية في الصين يضطر الأطفال لتسلق سلالم خيرزان متهالكة يوميا، وفي قرية نونغيونغ يحمل الطلاب أمتعنهم إلى الوادي في بداية العام الدراسي، ليقيموا في المدرسة خلال الفصل الدراسي.

الطريق إلى مدرسة غولو الابتدائية في مقاطعة سيتشوان الصينية يمر عبر دروب جبلية ضيقة يصل عرضه بعضها إلى 50 سنتيمترا فقط

وفي قرية بويولالي الاندونيسية يتطلب الوصول على المدرسة شجاعة ومهارة.

وفي مقاطعة ريزال الفلبينية يستخدم الأطفال طوافات خيرزانية كل صباح.

وفي المناطق الريفية بالفلبين على التلاميذ التحلي بالشجاعة وعبور النهر على متن إطار قديم منفوخ.