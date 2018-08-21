ينال الدبلوم في عامه الــ 105

المصدر: إعداد - سيد صالح

حصل المواطن الأميركي، بيل فوجت، على درجة الدبلوم من جامعة «سان دييجو» الحكومية بولاية كاليفورنيا هذا الأسبوع وهو في السنة الخامسة بعد المائة من عمره، بحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية. الطريف أن فوجت، وهو من المحاربين القدامى وكان يخدم في سلاح البحرية الأميركية، قد حصل على هذه الشهادة بعد 83 عاماً من الانتظار، أي منذ عام 1935.

وقد التحق فوجت بالجامعة في عام 1931، في كلية إدارة الأعمال، والتي كان يُطلَق عليها آنذاك كلية التجارة، وتدرج في المراحل الدراسية بنجاح حتى سنة التخرج، 1935، إلا أنه انقطع عن الدراسة في منتصف العام بسبب عدم امتلاكه للمال الكافي، فاضطر إلى أن يبحث عن عمل والتحق بالبحرية. وأقامت إدارة الجامعة احتفالاً محدوداً بتخرج فوجت، الذي صار الآن أقدم خريج من هذه الجامعة، والوحيد المتبقي على قيد الحياة من دفعة 1935.