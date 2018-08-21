«كتيبة» كارينا كابور تستعرض الأناقة في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

تمضي نجمة السينما الهندية الشهيرة، كارينا كابور، عطلة نسائية في دبي حالياً، حيث تصحبها في الرحلة شقيقتها النجمة كاريزما كابور، وصديقتها الممثلة وعارضة الأزياء والإعلامية أمريتا أرورا، والماكييرة الشهيرة ماليكا بات، وبونام دامانيا، صديقة كارينا ومديرة أعمالها.

واهتمت أكثر من صحيفة هندية بخبر الرحلة، كان من أبرزها صحيفة «هندوستان تايمز»، التي اختارت عنواناً طريفاً لوصف الرحلة، جاء كالتالي: «كارينا كابور تمضي عطلة لاستعراض الأناقة الشديدة في دبي بصحبة كتيبتها النسائية».

كما نشرت الصحيفة أيضاً عدة صور لعضوات خماسي كارينا، وهن يتسوقن في دبي، ويشاركن في فعاليات ترفيهية، وقد بَدَين جميعاً في كامل أناقتهن وجاذبيتهن في كل الصور. ونشرت بونام دامانيا صورة للخماسي في دبي عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام»، ودونت أسفله التعليق التالي: «الفتيات يمضين وقتاً مرحاً».