العيد فرحة

العيدية في الإمارات حق خالص للصغار، يدركونه ويلامسهم، لأن سعادتهم بسيطة تجسدها فرحة ثلاثية، يرونها من كل اتجاه، ملابس جديدة، حذاء جديد، وعيدية، وهذه الأخيرة هي اختصار العيد، الذي لا يمكن أن يمر على طفل إماراتي دون أن يحصل على عيديته.

العيدية في الإمارات حق خالص للصغار، يدركونه ويلامسهم، لأن سعادتهم بسيطة تجسدها فرحة ثلاثية، يرونها من كل اتجاه، ملابس جديدة، حذاء جديد، وعيدية، وهذه الأخيرة هي اختصار العيد، الذي لا يمكن أن يمر على طفل إماراتي دون أن يحصل على عيديته.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DjAau0EEQh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨