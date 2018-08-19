مزاد يثمن «موستانغ» مفقودة منذ 50 عاماً بملايين الدولارات

المصدر: إعداد- سيد صالح

عُثِرَ مؤخراً في أحد الحقول النائية بولاية «تكساس» الأميركية على السيارة الأسطورية «فورد موستانغ»، وذلك بعد اختفاء نصف قرن، وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، فإذا بيعت هذه السيارة في مزاد، فستجلب ملايين الدولارات، رغم أنها الآن في حالة مزرية ولا تعمل، ولكن لقيمتها وندرتها.

وكانت «فورد» قد أنتجت «موستانغ» خصيصاً في عام 1967 كونها سيارة تجريبية، ثم أقرضتها لمصمم السيارات الأميركي الراحل الأشهر، كارول شيلبي، كي يقوم بتعديل وتطوير أجزائها.

وقد حظيت السيارة «موستانغ» بعد تعديلها على يد شيلبي بشعبية طاغية بين الأميركيين، وأطلقوا عليها وصف «الحمراء الصغيرة» في إشارة إلى لونها وحجمها، واستطاع المسؤولون في صالة «باريت جاكسون» للمزاد تتبع أثر السيارة حتى وجدوها مؤخراً ملقاة مع عدد من السيارات في حقل مملوك لمواطن أميركي في «تكساس»، وهو نفسه مالك السيارات، ومن ضمنها «موستانغ».