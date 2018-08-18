(فيديو) حاولت ركن سيارتها فارتكبت مجزرة

المصدر: البيان الالكتروني

تحولت مناوارت سائقة سيارة نيسان، في شارع شورسا في مدينة يكاتيرنبورغ الروسية، لركن سيارتها إلى فيلم رعب لكل من كان في الشارع، الساعة التاسعة والنصف صباح 17 أغسطس الجاري.

ونشرت قناة "E1.ru" المحلية الفيديو، الذي صورته كاميرات المراقبة في منطقة الحادث. وقالت شاهدة عيان للحادث إنها لاحظت توقف سيارة من نوع نيسان بالقرب من محطة الحافلات. وعندما همت بالتحرك إلى الوراء، كادت أن تصدم المارين في الشارع، لكنها استطاعت التوقف واتجهت للأمام بسيارتها، وهنا صدمت سيارة كانت متوقفة أمامها على بعد عدة أمتار.

وبعدها رجعت إلى الخلف بسرعة ولم تقف السيارة إلا بعد أن صدمت رجلا متقاعدا وامرأة وشابا كانوا ينزلون من الحافلة، وتابعت السيارة "طريقها" حتى ارتطمت بجدران محطة الحافلات.

وأضافت شاهدة العيان أن "صاحبة السيارة الحمراء قالت إن شيئا ما حصل في السيارة".

وقد تم نقل الرجل المسن المتقاعد والمرأة حسب "روسيا اليوم" إلى المستشفى، أما الشاب فلم يصب إلا بخدوش بسيطة.