من نضارة اللون الأخضر، اكتسبت «المبزرة الخضراء» اسمها، وظلت على الدوام وجهة للباحثين عن الراحة والسكون، كما أفراد هذه العائلة التي وجدت بين ثنايا «المبزرة» متنفساً لها، ومنطقة للاستمتاع بخرير المياه الجارية.
من نضارة اللون الأخضر، اكتسبت «المبزرة الخضراء» اسمها، وظلت على الدوام وجهة للباحثين عن الراحة والسكون، كما أفراد هذه العائلة التي وجدت بين ثنايا «المبزرة» متنفساً لها، ومنطقة للاستمتاع بخرير المياه الجارية.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vfgtMl6eWp— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٨ أغسطس ٢٠١٨