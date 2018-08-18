المصدر: تصوير: عمران خالد

من نضارة اللون الأخضر، اكتسبت «المبزرة الخضراء» اسمها، وظلت على الدوام وجهة للباحثين عن الراحة والسكون، كما أفراد هذه العائلة التي وجدت بين ثنايا «المبزرة» متنفساً لها، ومنطقة للاستمتاع بخرير المياه الجارية.