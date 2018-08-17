رحيل ‬«ملكة موسيقى السول»

المصدر: نيويورك - رويترز

بعد تربعها على عرش موسيقى السول لفترة طويلة، رحلت، أمس، عن الدنيا، المغنية أرثيا فرانكلين، عن عمر 76 عاماً، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس، التي نقلت عن ناطق باسم المغنية الراحلة أنها توفيت بمنزلها في ديترويت، وكانت تعاني من حالة متقدمة من سرطان البنكرياس، فيما لم يرد ممثلون عن فرانكلين على طلب للتعليق.

وكانت أرثيا التي منحها والدها لقب «ملكة موسيقى السول»، قد فازت بجائزة غرامي 18 مرة، وحقق كثير من ألبوماتها مبيعات قياسية، واستطاعت خلال مسيرتها أن تقدم مجموعة كبيرة من الأغاني المشهورة، أبرزها «رسبكت» و«تشين أوف فولز» ووصفها رئيس بلدية ديترويت مايك دوجان بأنها «مغنية لا نظير لها».