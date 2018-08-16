طفلة تتسوق بهاتف أمّها دُمى بـ 350 دولاراً

المصدر: إعداد - سيد صالح

يبدو أن الطفلة الأميركية كاتلين، 6 سنوات، تشجعت حينما سمحت لها والدتها بالاتصال بشركة «أمازون» للتسويق الإلكتروني، لتطلب دُمية «باربي»، هدية في عيد ميلادها السادس، فخدعت والدتها وطلبت منها استعارة هاتفها الجوال للاتصال بـ«أمازون» بحجة متابعة طلبية الدُمية، ولكنها طلبت لنفسها ألعاباً ودُمَى أخرى بقيمة 350 دولاراً.

وفق شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فوجئت والدة كاتلين في اليوم التالي بشاحنة توصيل الطلبات تقف أمام منزلها، والسائق يقوم بتنزيل صناديق الدُمَى، واحداً تلو الآخر، حتى بلغ عددها سبعة.

ونقلت الشبكة عن ابنة خالة كاتلين، التي كانت موجودة بالمنزل وقت وصول الدُمى، قولها: «كاتلين كانت تدرك تماماً ما تفعله حين فعلته».