توليفة ثلاثية لعلاج ضغط الدم

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ابتكر باحثون في معهد جورج للصحة العالمية في أستراليا قرص دواء يجمع بين 3 أدوية لضغط الدم، وهو أكثر فعالية من العلاجات الحالية، ويوفر العلاج الجديد الأمل لأعداد كبيرة من المرضى الذين يتناولون أقراصاً يومية للضغط، حيث يحصل نصف المرضى فقط من الذين يخضعون لأدوية ضغط الدم على مستويات صحية من ضغط الدم.

وذكرت «ديلي ميل» أن قرص التوليفة الثلاثية المبتكر أظهر نسبة نجاح لدى المرضى بلغت 70% في غضون 6 أشهر، ويتألف القرص الثلاثي من أدوية ضغط الدم الشائعة «تلمسارتان»، «أملوديبين» و«كلوروثاليدون». ويأمل الباحثون في مساعدة الدواء الجديد ملايين الناس على خفض معدلات ضغط الدم لديهم، والتقليل من خطر الإصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية.