السيجارة الإلكترونية تتلف خلايا مناعية

المصدر: وكالات - البيان

يمكن للسجائر الإلكترونية إتلاف بعض الخلايا الحيوية في الجهاز المناعي، وإلحاق ضرر أكبر مما كان يُعتقد سابقاً، حسبما ذكرت دراسة طبية جديدة. وتوصل الباحثون بحسب «بي بي سي» إلى أن دخان السيجارة الإلكترونية يسبب ضرراً كبيراً لخلايا مناعية مهمة في الرئتين ويزيد من الالتهابات. ويحذر الباحثون من «(خطورة) الرأي السائد على نطاق واسع بأن السيجارة الإلكترونية آمنة».

ومع ذلك، تقول هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إن السجائر الإلكترونية أقل ضرراً بكثير من التدخين التقليدي، وتنصح الناس بعدم التردد في استخدام السجائر الإلكترونية كعامل مساعد في الإقلاع عن التدخين.

ونُشرت الدراسة التجريبية الصغيرة، التي أشرف عليها، ديفيد تشيكت، الأستاذ في جامعة برمنغهام، في دورية «ثوراكس» على الإنترنت.