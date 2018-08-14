قرص أسبرين يومياً يقي من الإيدز

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة مانيتوبا الكندية إلى أن تناول حبة من الأسبرين يومياً يمكن أن يقلص خطر إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بنسبة 35 بالمئة.

ووفقاً لـ «ديلي ميل» فقد اختبر الباحثون الكنديون هذه النظرية بإعطاء جرعة مخفضة من هذا العقار المسكّن للألم والمضاد للالتهاب لمجموعة من النساء في كينيا، وكانت النتائج صارخة: فبعد ستة أسابيع، انخفض عدد الخلايا المستهدفة بفيروس الإيدز بنسبة 35٪.

والآن، بعد عدة سنوات من بدء الدراسة، ما زالت جميع النساء اللواتي طبقن هذه الوصفة خاليات من الإصابة بالفيروس، مما جعل الباحثين يعتبرون هذه النتائج واعدة.