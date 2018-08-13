فرس نهر يلتهم سائحاً صينياً

المصدر: نيروبي - د ب أ

أعلن مسؤول الحياة البرية في كينيا أمس أن حيوان فرس النهر التهم سائحاً صينياً 66 عاماً كان يلتقط صوراً لبحيرة «نيفاشا» شمال غرب العاصمة نيروبي.

وأعلنت وفاة الضحية في موقع الحادث الذي وقع مساء أول من أمس، وفقاً لما ذكرته خدمة الحياة البرية في كينيا على موقع تويتر أمس.

ونجا صيني آخر 62 عاماً، زميل السائح القتيل، من هجوم فرس النهر، ويتلقى العلاج في المستشفى حالياً.

وتقع بحيرة نيفاشا ومتنزه هيلز جيت الوطني القريب منها على مسافة حوالي 90 دقيقة بالسيارة من نيروبي، وتحظى البحيرة والمتنزه بشعبية كبيرة بين السائحين.

لكن شاطئ البحيرة عذبة المياه يعد منطقة خطرة خاصة في الظلام، بسبب كثرة أعداد حيوان فرس النهر هناك.