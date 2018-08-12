أذكى خمس فصائل من الكلاب في العالم

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  • إعداد: عبدالهاني عليوات
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يعتقد العلماء ان الكلاب تتميز بمستوى معين من الذكاء، نصفه وراثي والنصف الاخر مكتسب من بيئتها، حتى إنها (الكلاب) تبدو قادرة، تمامًا مثل البشر، على فهم معنى الكلمات.

فلعدة أشهر، قام باحثون من جامعة بودابست (المجر) بفحص أدمغة ثلاثة عشر كلبًا تنتمي لأربع سلالات مختلفة نشرت نتائجها مجلة (Nature)، فجاءت قائمة أذكى خمسة كلاب كالتالي:

بوردر كولي:
ووفقا لتصنيف عالم النفس الكندي ستانلي كورين، فإنه استنادا لذكاء الظرفية، وذكاء العمل، والذكاء الغريزي، فإن الكلي بوردر كوليسيكون أذكى كلب.

إنه كلب ينجز مهامه في العمل، الذي هو في الأصل مراقبة الماشية، ويحتاج فقط إلى أن يحفز، جسديا وفكريا. اليوم، وهو غالبا ما يكون في قمة تصنيفات منافسة خفة الحركة.

Le border collie est réputé être le chien le plus intelligent du monde. L’un d’entre eux serait même capable d’identifier 1.022 mots et présenterait l’intelligence d’un enfant de 3 ans. ©Ysbrand Cosijn, Shutterstock

الكانيش أو (بطباط):

هذا الكلب ليس مجرد كلب صغير، فهو أيضاً كلب ذكي بشكل خاص، ودائماً ما يتطلع إلى تعلم أشياء جديدة. علاوة على ذلك، فإننا نجده بشكل منتظم كرقم مهم في السيرك.

Le caniche arriverait en deuxième position du classement des chiens les plus intelligents au monde. ©everydoghasastory, Shutterstock

الراعي الألماني:

يقدر الفرنسيون بشكل خاص الكلب الراعي الألماني. ربما لسهولة تربيته وتعليمه وتثقيفه، أو بسبب ميله إلى الرغبة في إرضاء سيده.

يسمح ذكاء الراعي الألماني له بأن يكون بمثابة كلب حراسة أو كلب أبحاث، ولكن أيضا كلبا أليفا بسيطا.

Troisième du classement des chiens les plus intelligents du monde, le berger allemand est aussi l'un des préférés des Français. ©Olga Vartanyan, Shutterstock

المسترد الذهبي:

رابعًا في هذا الترتيب، يأتي المسترد الذهبي وهو كلب الدليل وكلب الخدمة الممتازة، ومليء بالطاقة والنشاط. ولطفه والتصاقه بصاحبه يجعلان تعليمه وتثقيفه سهلين.

Le golden retriever se classe quatrième des chiens les plus intelligents au monde. ©Africa Studio, Shutterstock

الدوبرمان:

وأخيرًا، يأتي الدوبرمان - الذي يعاني أحيانًا من صورته السيئة – وهو ليس خامسا على قائمة أذكى الكلاب في العالم فقط، بل يعدّ  أيضًا واحدا من أكثر الكلاب حساسية في العالم، وهو بالطبع مراقب جيد وكلب دفاع.

En cinquième position du classement des chiens les plus intelligents du monde, on retrouve le dobermann et sa sensibilité. ©jurra8, Shutterstock

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