سيارة مصرية وقودها الهواء

المصدر: القاهرة - رويترز

صمم طلاب مصريون مركبة يقولون، إنها ستكافح أسعار الوقود الآخذة في الارتفاع وستروّج للطاقة النظيفة، إذ ستعمل بالهواء فحسب. وقام الطلاب الجامعيون بتصنيع النموذج الأولي للسيارة في إطار مشروع للتخرج بجامعة حلوان، على مشارف القاهرة، وهي تسع لشخص واحد وتعمل بالأوكسجين المضغوط.

وخرجت المركبة التي تشبه سيارة سباق صغيرة إلى النور، بينما تمضي مصر قدماً في إصلاحات اقتصادية عدة.

ويقول الطلاب، إن مركبتهم يمكنها السير بسرعة 40 كيلومتراً في الساعة، ويمكنها السير لمسافة 30 كيلومتراً قبل أن تحتاج للتزوّد بالهواء المضغوط، وإنها لا تتكلف سوى 18 ألف جنيه مصري (1008.40 دولارات). وقال طالب من فريق تصنيع المركبة «تكلفة التشغيل للعربية هتبقي يدوب.. يعني مفيش يعتبر.. وكمان أنت مش محتاج تبريد.. دا (هذا) موجود في العربية».