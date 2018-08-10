10 ملايين دولار ثمناً لماسة فريدة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

باعت شركة الروزا، الرائدة عالمياً في استخراج وتجارة الألماس، ماسة تزن 511.38 قيراطاً إلى مجموعة معوض مقابل 10 ملايين دولار. وقالت الشركة إنها عثرت على ماسة غير مصقولة زنة 179 قيراطاً في جمهورية ساخا (ياقوتيا) الروسية عام 2015.

وباعت الشركة الماسة في مزاد في وقت سابق الشهر الجاري مقابل 10 ملايين دولار؛ ما يجعلها أغلى ماسة باعتها الشركة في تاريخها. وتعتبر الماسة من أفضل النوعيات بين الماسات الكبيرة وأكثرها شفافية التي تم تصنيعها وصقلها في روسيا.

وأعربت مجموعة معوض عن فخرها بشراء تلك الماسة الهامة، مشيرة إلى أنها ستنضم إلى سجل صفقات الشركة الضخم. وقالت إن ما جذبها لشراء الماسة ليس فقط ارتفاع جودتها بل درجة شفافيتها ونفاذيتها العالمية للضوء، وأنها أكبر وأغلى ماسة باعتها شركة الروزا.