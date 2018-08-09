صدق أو لا تصدق .. نملة تحاول سرقة ألماس ( فيديو)

المصدر: البيان الإلكتروني

صدق أو لا تصدق ، لكن هذا ما حدث بالفعل فقد حاولت نملة سرقة قطعة ألماس من أحد المحلات قبل أن يتمكن صاحب المحل من إفشال عملية السرقة المثيرة .

و أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، هذه النملة وهي تحاول الهروب بقطعة ألماس.

وبحسب "الديلي ميل " فقد كشف التاجر هذه العملية أثناء ترتيب مكتبه، حيث تفاجئ بالنملة وهي تهرب بالقطعة الثمينة.

وبدت النملة وكأنها لا تعاني أي مشكلة في جر هذه الماسة التي تفوق حجمها .

ويعد النمل من الحشرات المذهلة ذات القدرات الخارقة إذ يمكنها جر حمل يفوق وزنها 10 مرات