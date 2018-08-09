المروحة رفيقة دينزل في برلين

المصدر: برلين - د ب أ

فوجئ نجم هوليوود الممثل الأميركي دينزل واشنطن، بحرارة الجو الشديدة في العاصمة الألمانية برلين، وأخذ يتصبب عرقاً أثناء حضوره موعداً لالتقاط صور.

وقال واشنطن، 63 عاماً، الحائز على جائزتي أوسكار، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «الجو حار... حار... حار»، وتساءل: «هل الطقس في ألمانيا بمثل هذه الحرارة طوال الصيف؟»، وطالب بوجود مروحة في جميع المقابلات اللاحقة التي سيعقدها في أحد الفنادق.

وحضر واشنطن موعد التقاط الصور بصحبة المخرج أنطوني فوكوا، 42 عاماً، بالقرب من بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، وكان يرتدي سترة سوداء فوق قميص أسود (تي شيرت) نصف كم. ويزور واشنطن العاصمة الألمانية للترويج لفيلمه الجديد «ذا إكواليزر 2» الذي يبدأ عرضه في دور السينما بألمانيا خلال الأسبوع المقبل.