ممثل كوميدي رئيس محتمل لمجلس وزراء سلوفينيا

المصدر: بلغراد - د ب أ

رشحت خمسة أحزاب من برلمان سلوفينيا، أمس الأربعاء، رسميا الكوميدي والممثل السابق، مارجان ساريك، 40 عاماً، ليكون رئيسا للحكومة المقبلة في البلاد. وكان ساريك، قد جاء في المركز الثاني في الانتخابات المبكرة، التي جرت في يونيو الماضي، ولكن لم يتمكن رئيس الوزراء السابق المحافظ، جانيز جانسا وحزبه الديمقراطي، من تشكيل ائتلاف.

وتم طرح اسم ساريك من قبل قائمته «مارجان ساريك» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» وحزب «الوسط الحديث» وحزب «الينكا براتوسيك» وحزب «المتقاعدين». والآن يحظى بدعم 43 من 90 عضواً من الهيئة التشريعية. والحد الأدنى للأغلبية لتمرير التصويت بالثقة في رئيس الوزراء هو 46 صوتاً.